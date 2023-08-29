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Набсовет "Алросы" рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия
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Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в 3,77 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. "Рекомендовать... ПРАЙМ, 29.08.2023
финансы, бизнес, новости, алроса, дивиденды
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в 3,77 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АК "Алроса" (ПАО) принять следующее решение: выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года в размере 3 (три) рубля 77 (семьдесят семь) копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "АЛРОСА" (ПАО) составляет сумму в 27 765 920 425,10 рублей", — говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров пройдет 30 сентября в форме заочного голосования. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 18 октября.