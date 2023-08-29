2023-08-29T16:29:06+03:00
2023-08-29T16:29:06+03:00
2023-08-29T16:29:06+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230829/841600294.html
Чернышенко назвал размер ежегодного базового бюджета туризма
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Российская туристическая отрасть каждый год будет получать "базовый бюджет" порядка 48 миллиардов рублей, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической... ПРАЙМ, 29.08.2023
финансы, бизнес, новости, туризм, дмитрий чернышенко, туризм, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасть каждый год будет получать "базовый бюджет" порядка 48 миллиардов рублей, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.
"Сегодня принято решение, что 48 миллиардов (рублей — ред.) – это будет ежегодный базовый бюджет туризма", — сказал он.
Также Чернышенко уточнил, что на реализацию задач туристического нацпроекта в 2021-2023 годах было направлено свыше 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета.