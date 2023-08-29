МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасть каждый год будет получать "базовый бюджет" порядка 48 миллиардов рублей, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России. Высокие цены на российское топливо угрожают бюджету, считают эксперты

"Сегодня принято решение, что 48 миллиардов (рублей — ред.) – это будет ежегодный базовый бюджет туризма", — сказал он.

Также Чернышенко уточнил, что на реализацию задач туристического нацпроекта в 2021-2023 годах было направлено свыше 150 миллиардов рублей средств федерального бюджета.