МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура"), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, оценивает свой разовый взнос в бюджет в 374 миллиона рублей, говорится в отчетности группы по МСФО. "Русгидро" планирует заплатить налог на сверхприбыль по 30 ноября

"Ожидаемый размер выплаты налога на сверхприбыль составляет 374 миллиона рублей", — говорится в материалах.

Позже гендиректор компании Илья Соснов в ходе конференц-звонка с инвесторами сообщил, что налог на сверхприбыль компания рассчитывает заплатить максимально быстро, "в октябре-ноябре, в соответствии с законодательством".

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Чистая прибыль "Инарктики" по МСФО за 2022 год составляла 12,215 миллиарда рублей, за 2021 год — 8,498 миллиарда, в 2020 году — 3,172 миллиарда рублей. Сумма дивидендов, выплаченных акционерам, равнялась соответственно 3,295 миллиарда рублей, 1,466 миллиарда рублей и 429 миллионов рублей.

ПАО "Инарктика (ранее — "Русская аквакультура") — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 12 действующими фермами — девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.