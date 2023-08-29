МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в первом полугодии 2023 года составил 102 миллиарда рублей против 73,7 миллиарда рублей чистой прибыли год назад, а без учета курсовой переоценки лизинговых обязательств — 20,8 миллиарда рублей, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновит регулярные полеты на Гоа

"На финансовый результат значительное влияние оказывает изменение курса и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств…. В результате влияния… факторов чистый убыток группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2023 года составил 102 000 миллиона рублей. При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток составил 20 083 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Аэрофлота" за первое полугодие 2022 года составила 73,7 миллиард рублей, скорректированный убыток за тот же период – 27,2 миллиарда рублей.

Выручка группы выросла в январе-июне текущего года на 39,7% и достигла 252,2 миллиарда рублей. В том числе выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 49% — до 231,5 миллиарда рублей из-за роста пассажиропотока, от грузовых перевозок – на 14,7%, до 11 миллиардов рублей на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 10,7%. Показатель EBITDA вырос на 6,8% и составил 66,2 миллиарда рублей.

"Улучшение выручки, органических операционной рентабельности и EBITDA подтверждает, что "Аэрофлот" находится на верном пути, и мы ожидаем, что высокий сезон принесет положительный вклад в наши годовые показатели. Улучшение результатов компании остается ключевым приоритетом и фокусом менеджмента", — приводятся в сообщении слова первого замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрея Чиханчина.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.