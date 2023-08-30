МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Возможность отложенного списания средств повысит качество и скорость обслуживания клиентов, что особенно актуально для магазинов с массовым потоком покупателей, заявили РИА Новости в пресс-службе платежной системы "Мир". "Яндекс Go" не подтвердил возможность платить картой "Мир" в Сербии

Ранее в среду издание РБК сообщило, что по планам системы "Мир" весной банки смогут проводить "отложенные операции" по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Например, это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или оплата такси. В процессе этого происходит "отложенная авторизация" покупателя, а его деньги не списываются сразу, а временно блокируются на счету. Именно так сейчас проходят оплаты в общественном транспорте картами "Мир".

"Применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт "Мир" в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени", — прокомментировали в системе агентству.

"Последнее актуально для торгово-сервисных предприятий с массовым потоком клиентов, например, на общественном транспорте", — добавили в пресс-службе.