2023-08-30T10:57:00+03:00
2023-08-30T11:07:44+03:00
2023-08-30T10:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230830/841607550.html
Система "Мир" рассказала, что даст клиентам отложенное списание средств
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возможность отложенного списания средств повысит качество и скорость обслуживания клиентов, что особенно актуально для магазинов с массовым потоком покупателей, заявили РИА... ПРАЙМ, 30.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, средства, платежная система мир, списание
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096117.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096117.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096116.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096116.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096103.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83909/61/839096103.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230812/841413631.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Возможность отложенного списания средств повысит качество и скорость обслуживания клиентов, что особенно актуально для магазинов с массовым потоком покупателей, заявили РИА Новости в пресс-службе платежной системы "Мир".
Ранее в среду издание РБК сообщило, что по планам системы "Мир" весной банки смогут проводить "отложенные операции" по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Например, это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или оплата такси. В процессе этого происходит "отложенная авторизация" покупателя, а его деньги не списываются сразу, а временно блокируются на счету. Именно так сейчас проходят оплаты в общественном транспорте картами "Мир".
"Применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт "Мир" в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи либо занимает слишком много времени", — прокомментировали в системе агентству.
"Последнее актуально для торгово-сервисных предприятий с массовым потоком клиентов, например, на общественном транспорте", — добавили в пресс-службе.