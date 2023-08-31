МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк России в преддверии 1 сентября предупредил о наиболее популярных у мошенников схемах по обману родителей и учащихся, в числе которых атаки в родительских чатах и предложения по обналичиванию денег с "Пушкинской карты", сообщила пресс-служба главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с вкладами

"Преддверие нового учебного года – период, когда заканчиваются каникулы, отпуска, царит ажиотаж, совершаются покупки к школе, кружкам, нужно решить сразу много вопросов. Такая обстановка потенциально больших трат и одновременного снижения бдительности очень привлекательна для онлайн-мошенников. Они готовы обманывать как родителей, так и детей, стремясь похитить деньги с их счетов", — указывается в сообщении.

В топ популярных схем аферистов, по данным ЦБ, входят различные предложения легкого заработка в популярных мессенджерах. "Здесь можно встретить ботов, которые предлагают, например, обналичить деньги с "Пушкинской карты", что невозможно сделать законными способами, а также встретить множество предложений заработать на псевдоинвестициях", – рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Зачастую такие псевдоинвестиционные проекты собирают деньги с участников и закрываются, пояснил он.

"Более опасными схемами заработка можно назвать те, когда подросткам предлагают за процент быть посредниками или курьерами при передаче денег, заработанных нелегальным путем. Участие в подобных схемах может грозить уголовной ответственностью", — предостерег эксперт.

Еще один "излюбленный прием" мошенников, по данным ЦБ, — это подделка страниц в сети. Кибермошенники создают фейковые копии как отдельных сайтов, так и маркетплейсов, выставляя привлекательные цены ниже рынка, заманивая скидками.

Также мошенники любят "обитать" в родительских чатах и группах, которые бывают открытыми, а значит, в нее может зайти любой посторонний с разного рода предложениями. "Аферисты могут присылать ссылки на псевдоопросы или конкурсы, на сбор денег, на разного рода акции, якобы согласованные с администрацией чата", — отметил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Таким способом злоумышленники могут воровать деньги со счета, а также собирать данные людей, с помощью которых можно взломать их аккаунты в мессенджерах и потом, например, просить денег у знакомых из списка контактов либо распространять среди них ссылку с вредоносным программным обеспечением.