2023-08-31T16:10:29+03:00
2023-08-31T16:10:29+03:00
2023-08-31T16:10:29+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230831/841625952.html
Международные резервы России выросли на 0,2 процента с 18 по 25 августа
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Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на 0,2% и составили 580,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию... ПРАЙМ, 31.08.2023
финансы, новости, россия, цб, международные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на 0,2% и составили 580,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил 580,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.