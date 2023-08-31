МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на 0,2% и составили 580,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Стратегический резерв нефти в США увеличился за неделю по 25 августа

"Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил 580,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.