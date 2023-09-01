2023-09-01T09:41:03+03:00
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2023-09-01T09:41:03+03:00
2023
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Президент Казахстана поручил внедрить НСП к 2024 году
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Внедрение национальной платежной системы в Казахстане должно завершиться в 2024 году, первый компонент запустили в 2022 году, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе... ПРАЙМ, 01.09.2023
финансы, новости, нсп, касым-жомарт токаев, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Внедрение национальной платежной системы в Казахстане должно завершиться в 2024 году, первый компонент запустили в 2022 году, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу.
"Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент национальной платежной системы – систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения национальной платежной системы", — отметил казахстанский лидер.
Токаев также поручил проработать объединение потенциалов данных двух фондовых бирж, работающих в Казахстане, под единым управлением. По его словам, две структуры, которые дублируют "друг друга, а порой и конкурируют между собой", избыточны для финансовой системы республики.