АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Внедрение национальной платежной системы в Казахстане должно завершиться в 2024 году, первый компонент запустили в 2022 году, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу. Система "Мир" объяснила, чем клиентам выгодно отложенное списание средств

"Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент национальной платежной системы – систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения национальной платежной системы", — отметил казахстанский лидер.

Токаев также поручил проработать объединение потенциалов данных двух фондовых бирж, работающих в Казахстане, под единым управлением. По его словам, две структуры, которые дублируют "друг друга, а порой и конкурируют между собой", избыточны для финансовой системы республики.