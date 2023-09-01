МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. ВТБ августе расширил возможности денежных переводов в Узбекистан, в результате чего страна вырвалась в лидеры по числу транзакций, сообщила пресс-служба банка. "Юнистрим" прекратила переводы в евро и долларах в Таджикистане

"В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей страна сразу вырвалась в лидеры по переводам", — отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Изначально наибольшую долю среди переводов занимали транзакции в Таджикистан, пояснили в банке.

Помимо Таджикистана и Узбекистана, банк предлагает розничным клиентам переводы, в том числе, в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, всего — 12 стран. В банке ожидают, что до конца года число доступных направлений увеличится до 30 стран. "Ключевыми направлениями станут Турция и Индия", – отметил Хранилов.

С января по август текущего года розничные клиенты ВТБ совершили более 140 тысяч переводов за рубеж на 21 миллиард рублей. За три летних месяца пользователи приложения "ВТБ Онлайн" перевели в дружественные страны 6,5 миллиарда рублей, проведя более 75 тысяч операций. Это в 6 раз превышает объем переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года, а также опережает на 70% показатели весенних месяцев и в 2,3 раза — зимних, указали в пресс-службе.

Трансграничный перевод в ВТБ можно совершить по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В первый месяц лета в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – на него пришлось более половины от всех переводов.

По данным ВТБ, сейчас наблюдается рост количества переводов по номеру телефона в массовом сегменте, что отражается на среднем чеке переводов — с начала года снижение составило 25%, до 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы, отметили в банке.