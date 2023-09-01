МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 32,01 миллиарда долларов, а больше всех в очередной раз прибавил совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 7,25 миллиарда, достигнув 22,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). В Forbes назвали имя богатейшей женщины России

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 августа составляет 309,17 миллиарда долларов.

Расстановка в первой десятке не поменялась по сравнению с ситуацией месяцем ранее. Так, самым богатым остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на 1,13 миллиарда долларов, до 29,7 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,49 миллиарда долларов, до 28,1 миллиарда. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 4,36 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда.

На четвертом месте находится Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 22,6 миллиарда долларов. На пятом месте — основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого выросло с начала года на 410 миллионов долларов — до 19,1 миллиарда. Шестое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), разбогатевший на 44 миллиона долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,5 миллиардов.

Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,73 миллиарда долларов, до 15 миллиардов. На восьмом месте находится совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние увеличилось на 3,13 миллиарда долларов с начала года и составляет 14,9 миллиарда.

Девятое место занимает бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), чье состояние увеличилось на 886 миллионов долларов, до 14 миллиардов. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 974 миллионов долларов, до 12,3 миллиарда.