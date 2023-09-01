МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ и Сбербанк профинансировали строительство в пяти регионах России 12 новых школ, которые открылись 1 сентября 2023 года, общая стоимость их создания составила 18 миллиардов рублей, из которых более 10 миллиардов — инвестиции госкорпорации и банка, говорится в пресс-релизе ВЭБа. В Госдуме предложили ввести выплаты для сбора ребенка в школу

"Первого сентября в Самарской, Калужской и Белгородской областях, Татарстане и Бурятии открылись 12 новых школ… Стоимость создания этих школ "под ключ" (с мебелью и оборудованием) – 18 млрд рублей (без учета НДС), из них более 10 млрд – внебюджетные инвестиции ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк", — сказано в релизе.

Остальную часть финансирования составляют "средства капитальных грантов". Школы были построены по концессии с ООО "ПроШкола", дочерней структурой ВЭБа. До конца 2024 года в рамках концессии планируется открыть 69 новых школ в 23 регионах, что создаст 60 тысяч школьных мест.

"Каждая новая школа – это инвестиции в будущие поколения и повышение качества жизни российских семей. Построенные с использованием механизма ГЧП (государственно-частное партнерство — ред.) школы предоставляют детям и учителям самые современные возможности для учебы и внеклассных занятий", — отметил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в релизе.