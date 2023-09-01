2023-09-01T12:07:00+03:00
2023-09-01T12:07:42+03:00
2023-09-01T12:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230901/841633782.html
МВФ объяснил, почему мировые процентные ставки еще долго будут высокими
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые процентные ставки будут сохраняться на высоком уровне в течение долгого времени на фоне продолжающейся борьбы с инфляцией, что представляет вызов для развивающихся... ПРАЙМ, 01.09.2023
финансы, экономика, новости, мвф, ставки, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322258.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322258.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322257.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322257.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322245.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/22/841322245.jpg
https://1prime.ru/banks/20230901/841629502.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые процентные ставки будут сохраняться на высоком уровне в течение долгого времени на фоне продолжающейся борьбы с инфляцией, что представляет вызов для развивающихся экономик, заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Поскольку борьба за возвращение инфляции назад к целевым значениям продолжается, мы ожидаем, что глобальные процентные ставки останутся высокими в течение довольно долгого времени. Более того, существуют причины полагать, что ставки могут никогда не вернуться к эре "низких надолго", — заявила она.
Замглавы МВФ добавила, что за прошедшие 18 месяцев с запуска "агрессивного цикла по ужесточению" монетарной политики в США, средняя долгосрочная доходность долговых обязательств развивающихся экономик, номинированных в долларах, выросла на 200 базисных пунктов, выпуск суверенных и корпоративных облигаций в иностранной валюте сократился наполовину, а портфель вложений в крупные развивающиеся рынки резко сократился.
"В этой среде финансовые условия для развивающихся рынков, как ожидается, останутся вызовом", — резюмировала Гопинат.