ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые процентные ставки будут сохраняться на высоком уровне в течение долгого времени на фоне продолжающейся борьбы с инфляцией, что представляет вызов для развивающихся экономик, заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

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"Поскольку борьба за возвращение инфляции назад к целевым значениям продолжается, мы ожидаем, что глобальные процентные ставки останутся высокими в течение довольно долгого времени. Более того, существуют причины полагать, что ставки могут никогда не вернуться к эре "низких надолго", — заявила она.

Замглавы МВФ добавила, что за прошедшие 18 месяцев с запуска "агрессивного цикла по ужесточению" монетарной политики в США, средняя долгосрочная доходность долговых обязательств развивающихся экономик, номинированных в долларах, выросла на 200 базисных пунктов, выпуск суверенных и корпоративных облигаций в иностранной валюте сократился наполовину, а портфель вложений в крупные развивающиеся рынки резко сократился.

"В этой среде финансовые условия для развивающихся рынков, как ожидается, останутся вызовом", — резюмировала Гопинат.