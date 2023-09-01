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2023
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Набиуллина призвала искать возможности настройки валютных ограничений
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Валютные ограничения не должны создавать сложности для экономической деятельности в РФ, нужно искать возможности их "поднастроить", оставляя прежде всего зеркальные меры, заявила... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, эльвира набиуллина, валютные ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Валютные ограничения не должны создавать сложности для экономической деятельности в РФ, нужно искать возможности их "поднастроить", оставляя прежде всего зеркальные меры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ограничения валютные не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые сейчас с большим трудом, но находят способы расчетов, ведения экономической деятельности. В рамках этой общей картины нужно искать, что может быть здесь "поднастроено", — сказала Набиуллина в ходе конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Меры валютного контроля должны оставаться прежде всего те, которые носят зеркальный характер, ответный характер", — добавила она.