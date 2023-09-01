МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Валютные ограничения не должны создавать сложности для экономической деятельности в РФ, нужно искать возможности их "поднастроить", оставляя прежде всего зеркальные меры, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Депутат ГД попросил Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля

"Ограничения валютные не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые сейчас с большим трудом, но находят способы расчетов, ведения экономической деятельности. В рамках этой общей картины нужно искать, что может быть здесь "поднастроено", — сказала Набиуллина в ходе конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Меры валютного контроля должны оставаться прежде всего те, которые носят зеркальный характер, ответный характер", — добавила она.