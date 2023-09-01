МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минфин России ищет консенсус с Банком России по поводу механизма валютного контроля, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин продал бриллианты из Госфонда России почти за 32 тысячи долларов

"Валютный контроль — тоже такая современная тема. Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, мы наоборот — Минфин был более либеральным. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известная, Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — сказал он, выступая на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Мы его ищем, а кто ищет, тот всегда найдет", — также ответил Силуанов на вопрос ведущей относительно возможного консенсуса Минфина РФ с ЦБ РФ по поводу валютного контроля.