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2023
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Минфин и ЦБ поищут консенсус в отношении валютного контроля
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Минфин России ищет консенсус с Банком России по поводу механизма валютного контроля, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Валютный контроль — тоже такая современная тема... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, финансы, новости, минфин рф, банк россии, валютные ограничения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минфин России ищет консенсус с Банком России по поводу механизма валютного контроля, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Валютный контроль — тоже такая современная тема. Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, мы наоборот — Минфин был более либеральным. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известная, Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся", — сказал он, выступая на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Мы его ищем, а кто ищет, тот всегда найдет", — также ответил Силуанов на вопрос ведущей относительно возможного консенсуса Минфина РФ с ЦБ РФ по поводу валютного контроля.