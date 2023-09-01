МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Определение "мегарегулятор" не подходит Банку России, нужно стремиться к тому, чтобы он был "единым регулятором" с более широкими полномочиями, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на конференции ЦБ "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". ЦБ строже ограничил кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

"Мне термин "мегарегулятор" не по нраву. Я считаю, что надо стремиться к тому, что это "единый регулятор". Пока не все полномочия у Центрального банка есть, чтобы называться единым регулятором, пока, наверное, это "мега". Но вообще (он — ред.) должен быть еще более значительным, консолидировать все полномочия", — заявил Шувалов.

Он отметил, что некоторые полномочия "для того, чтобы обеспечивать сквозное регулирование, надзор, пока еще отсутствуют". "Совсем немножко осталось, совсем немного", — добавил глава ВЭБа.

"К тому времени, когда мы переживали кризис 2008, 2009, 2010 годов, Центральный банк уже был в такой форме, когда это отражало модель, описанную в конституции. Это был независимый от исполнительной власти орган. Один из немногих институтов, который можно было обозначить как первоклассный мирового уровня институт, который работает ничем не хуже, чем Федеральная резервная система или Казначейство Великобритании, например. Это был уже суперпрофессиональный аппарат", — заключил Шувалов.