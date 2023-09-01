Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десять лет назад
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России.
По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", — добавил Силуанов.
Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы.
"Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", — сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".
https://1prime.ru/finance/20230901/841635701.html