МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Минфин выступил за протокол о расчетах в рублях ввозных пошлин в ЕАЭС

Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России.

По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", — добавил Силуанов.

Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы.

"Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", — сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".