МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти, только если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам топовых банков

"Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно", — сказала она журналистам.

"Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", — подчеркнула глава регулятора.

Банк России не исключает повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допускает и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых, добавила Набиуллина.

"Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа, по сути он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель (по инфляции — прим. ред.) 4% в 2024 году", — сказала она.

"То есть мы не исключаем целесообразность повышения ставки. Будем смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Что будут показывать эти данные, показывают ли они возрастание проинфляционных рисков или их смягчение", — добавила глава ЦБ.