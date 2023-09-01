МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Следует поддерживать постоянную готовность к рискам финансовых шоков и иметь запас прочности системы, заботу об этом следует сохранять и в будущем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Шувалов рассказал о работе Фабрики проектного финансирования ВЭБа с банками

"К сожалению, нам надо поддерживать постоянную готовность к шоку. И запас прочности системы должен быть. И вот эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что из опыта прошедших 10 лет, она взяла бы с собой в следующее десятилетие.

Она отметила, что у Банка России, как у мегарегулятора, появилась функция развития рынка. Поэтому глава ЦБ также взяла бы с собой в последующие 10 лет способность развивать рынок даже в сложных, быстроизменчивых условиях, а также умение работать на долгосрочные цели и "все то, что нужно нашей экономике, нашим гражданам".

"Ключевое для нас — это доверие. Мы много работали, очень ценим доверие, которое нам оказывается, и боимся его растерять. Его действительно очень быстро можно растерять", — добавила Набиуллина.

"Понятность к рынку, да, по валютному регулированию, я согласна… Нужна понятность, прозрачность вот этого регулирования, понятность, прозрачность политики, партнерства с рынком. Только в рамках партнерства рождается доверие. Мы это партнерство выстраивали и выстраиваем. Я бы тоже хотела… чтобы Центральный банк взял это в дальнейшее плавание", — заключила она.