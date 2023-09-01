МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России не ведет никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранными потенциальными покупателями по вопросу обмена замороженных активов россиян, сообщила журналистам в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Малофеев предложил национализировать активы недружественных стран

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов". По его словам, активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. ЦБ позже разъяснил, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

"Мы действительно вместе с Минфином разрабатываем механизм, который создает условия для возможного такого обмена, хочу подчеркнуть, что речь идет об активах лиц, в отношении которых не введены санкции, тех ценных бумагах, которые заблокированы зарубежными депозитариями", — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что такой обмен может быть только добровольным с обеих сторон.

"Если для этого нужны будут разрешения зарубежных регуляторов, то они соответственно должны получаться, в зависимости от этого сделки состоятся или нет. Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранным потенциальными покупателями", — добавила она.