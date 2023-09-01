МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Возврат к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст ожидаемого эффекта, при этом повышение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля, убеждена глава Банка России Эльвира Набиуллина. Силуанов заявил о "крутизне" нынешнего Минфина

Валютной выручкой называют выраженную в иностранной валюте сумму денежных поступлений от экспорта продукции, выпуска ценных бумаг и предоставления международных кредитов.

Президент России Владимир Путин в 2022 году включил обязательную продажу валютной выручки в специальные экономические меры в условиях санкций Запада. Российские экспортеры должны были продавать 80 процентов валютной выручки и зачислять средства в отечественные банки, позднее сумму понизили до 50 процентов. В 2023 году Путин подписал указ, который отменил требование продавать 50 процентов валютной выручки. Согласно документу, размер обязательной продажи валютной выручки теперь будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки продажи — совет директоров Банка России.

Ранее в пятницу на пленарной сессии, посвященной 10-летию мегарегулятора, глава Минфина Антон Силуанов и глава Банка России разошлись в оценках по валютному контролю. По словам Силуанова, министерство сейчас выступает за более жесткие меры, а ЦБ занял либеральную позицию. Набиуллина же считает, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономической деятельности. При этом Силуанов уверен, что совместные решения будут найдены.

"То, что касается мер валютного контроля, как я уже говорила, они действительно сыграли свою роль весной прошлого года, но в сочетании с другими мерами, в том числе с повышением ключевой ставки. Именно как краткосрочная мера, на наш взгляд, когда были перекрыты многие каналы платежей и так далее", — прокомментировала свою позицию Набиуллина журналистам.

"На мой взгляд, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Первое, значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе, если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. Таким образом увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения", — продолжила глава мегарегулятора.

Это касается и репатриации валютной выручки, указала Набиуллина, потому что от того, что валютные счета переводятся в российскую юрисдикцию, средства остаются в валюте, и баланс спроса и предложения на валюту не меняется.

"На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей, и поэтому мы считаем что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса", — заключила Набиуллина.