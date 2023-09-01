МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России не ведет обсуждения о переходе институтов развития под его надзор, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Шувалов рассказал о работе Фабрики проектного финансирования ВЭБа с банками

Институтами развития являются структуры, которые при необходимости помогают привлечь инвестиции и дать импульс стратегически важным для государства отраслям, в том числе социальным, экономическим, научным.

Ранее в ходе конференции председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что сейчас у ЦБ пока нет некоторых полномочий для того, чтобы обеспечивать сквозное регулирование и надзор, и полномочия мегарегулятора надо расширить до "единого регулятора". Журналисты позже поинтересовались у Набиуллиной, идет ли движение в сторону того, что институты развития тоже в конечном итоге будут регулироваться Центробанком.

"Что касается обсуждения возможности перехода институтов развития под надзор Центрального банка, мы такие обсуждения не ведем", — ответила она.

Набиуллина отметила, что у ЦБ идет постоянный диалог с институтами развития, существует мониторинг их деятельности и взаимодействия с коммерческими банками. "Сейчас пока речи о том, чтобы они были поднадзорны Центральному банку, не идет", — заключила глава регулятора.