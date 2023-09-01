МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений вряд ли получит широкое распространение без мягкого побуждения к вступлению в нее, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам топовых банков

"Мы действительно в последнее время приняли несколько значимых решений, которые с нашей точки зрения могут помочь нарастить в первую очередь долгосрочные инвестиции через использование рынка капитала. Но одновременно с этим у меня есть внутреннее ощущение, что мы пошли на несколько компромиссов, которые могут эту реформу в определенной степени затормозить", — сказал он, выступая на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Вот программа долгосрочных сбережений. Вряд ли сегодня без некоего мягкого побуждения к вступлению в эту систему в целях защиты интересов как минимум работников предприятий она получит суперширокое распространение. Либо те же самые пенсионные фонды или банки, которые будут являться агентами этой системы, должны будут предлагать какие-то суперпривлекательные условия для того, чтобы потенциальный инвестор поверил в долгосрочные инвестиции в период неопределенности", — сказал он.

По его словам, когда система начнет работать, возможно, нужно будет начать донастраивать ее для инвесторов, не дожидаясь длительного периода опыта использования, как это было с рынком цифровых финансовых активов (ЦФА). "ЦФА еще толком не заработали, а стали понятны некоторые проблемы, и мы стали вносить изменения в законодательство. Слава богу, бизнес помогал нам в этом очень сильно, поэтому эти изменения двигались достаточно быстро", — отметил он. Силуанов заявил о "крутизне" нынешнего Минфина

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан. Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал министр финансов России Антон Силуанов.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.

Минфин рассчитывает, что к программе долгосрочных сбережений в ближайшее время присоединится 2 миллиона человек, говорил Силуанов. По словам министра, согласно оценкам, программа позволит привлечь 300 миллиардов рублей.