МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ возобновит субсидирование компаний, которые занимаются строительством и ремонтом дорог, ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин примет участие в запуске энергообъекта в Подмосковье

"Чтобы ускорить строительство инфраструктурных объектов, правительство возобновит программу субсидирования компаний, которые занимаются и возведением, и ремонтом наших магистралей. Теперь они смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются в рамках программы "безопасные и качественные дороги", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Причём ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 миллионов рублей", — добавил он.

Власти рассчитывают, что эти меры позволят сохранить темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, отметил премьер.