2023-09-04T11:12:00+03:00
2023-09-04T11:12:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230904/841645925.html
Мишустин назвал новую ставку по льготному кредиту для строителей дорог
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Правительство РФ возобновит субсидирование компаний, которые занимаются строительством и ремонтом дорог, ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%, заявил председатель... ПРАЙМ, 04.09.2023
транспорт, финансы, бизнес, экономика, новости, россия, михаил мишустин, льготные кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ возобновит субсидирование компаний, которые занимаются строительством и ремонтом дорог, ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы ускорить строительство инфраструктурных объектов, правительство возобновит программу субсидирования компаний, которые занимаются и возведением, и ремонтом наших магистралей. Теперь они смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются в рамках программы "безопасные и качественные дороги", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Причём ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 миллионов рублей", — добавил он.
Власти рассчитывают, что эти меры позволят сохранить темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, отметил премьер.