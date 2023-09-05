МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сбербанк первым в России предложил сервис по использованию сразу нескольких счетов или карт для оплаты: в случае нехватки средств на одном из них деньги будут списаны с резервного, сообщили в пресс-службе кредитной организации. VK объединил ключевые продукты и сервисы в две бизнес-группы

"Сбер первым в стране внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со сберкартой… Он выручит в ситуации, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку. Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново — с другой карты — либо переводить средства между счетами. А вот с новым удобным сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис будет работать для сберкарт с платежным счетом. Использовать в качестве запасного счета можно будет как дебетовые, так и кредитные карты. Часть суммы при оплате покупки будет списана с основного счета, а недостающая — с запасных. Сейчас банк тестирует сервис на сотрудниках, а уже этой осенью он будет доступен клиентам.

"Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платеж состоится. Нужно просто один раз выбрать в "Сбербанк Онлайн" основную карту и запасные карты — и можно больше не беспокоиться о том, сколько денег лежит на каждой из них в отдельности", — прокомментировал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.