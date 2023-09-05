МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Чистый убыток НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в первом полугодии 2023 года сократился на 74% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,9 миллиарда рублей, сообщила компания. Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии сократился втрое

Выручка увеличилась на 23% — до 33,8 миллиарда рублей в связи с увеличением объема производства и ростом доли более маржинальной продукции в портфеле продаж. "С мая по август 2022 года компания не производила продукцию из-за остановки по причине отсутствия кассетных подшипников", — поясняет ОВК.

Показатель EBITDA увеличился в 2 раза — до 1,73 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 5,1%. "Увеличение выручки отчетного периода смогло частично компенсировать рост расходов на оплату труда и недопроизводство вагонов из-за нехватки кадров после выхода компании из вынужденного простоя", — пишет ОВК.

Capex в первом полугодии текущего года вырос на 69% и составил 326 миллионов рублей. Чистый долг снизился на 13% и составил 64,6 миллиарда рублей.

"Руководство компании и дальше продолжит работать над улучшением финансовых показателей с фокусом на повышении финансовой устойчивости и поддержании непрерывности деятельности", — добавляется в сообщении.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" — ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке холдинга более 70 моделей вагонов.