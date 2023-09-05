МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Власти России обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности, думают над повышением первого взноса до 20%, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Минфин и ЦБ поищут консенсус в отношении валютного контроля

"Изменения в программу льготной ипотеки. Ну, действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой "маржи" банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, на сколько планируется увеличить первый взнос, он ответил: "До 20%, сейчас такое обсуждается".

Чебесков также добавил, что сейчас речь идёт о том, чтобы скорректировать механизм в краткосрочной перспективе.

"Но в целом мы также задумываемся как, может быть, сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это скорее связано с резким повышением ключевой ставки", — заключил он.