МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 5 октября 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении министерства. При этом ЦБ не будет транслировать эти покупки на внутренний рынок. Минфин не увидел смысла в допналоге для ушедших компаний

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило —2,96 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 276,16 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 13,15 млрд руб", – отмечается министерство.

Минфин России в августе возобновил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в начале 2022 года. Объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составлял 40,5 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ РФ.

При этом Минфин напоминает, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.