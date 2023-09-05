МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. АКРА первым из российских рейтинговых агентств утвердило методологию присвоения рейтингов цифровым финансовым активам (ЦФА), сообщило агентство. ЦБ создаст технологию для пилотирования офлайн цифрового рубля

"АКРА первым из российских рейтинговых агентств утвердило методологию присвоения рейтингов цифровым финансовым активам. Методология позволяет АКРА присваивать кредитные рейтинги различным по структуре выпускам цифровых финансовых активов (ЦФА), для которых характерны разные источники кредитного риска", — говорится в сообщении.

В рамках применения методологии агентство планирует анализировать ключевые особенности рейтингуемых выпусков ЦФА. АКРА будет выявлять первичные факторы, определяющие кредитное качество рассматриваемых инструментов, и выбирать профильную методологию для анализа каждого из них.

Отмечается, что утвержденная методология учитывает замечания участников рынка к первоначальному проекту. Так, была уточнена классификация ЦФА, скорректирован список источников информации для проведения рейтингового анализа, исключена возможность понижающей корректировки рейтинга в случае отсутствия механизмов передачи информации между операторами информационных систем (ОИС), исключено упоминание специализированных финансовых обществ.

По мнению АКРА, при определении кредитного качества ЦФА должны учитываться собственные риски ОИС. В то же время, пока рынок находится на раннем этапе становления, полноценная оценка кредитоспособности всех ОИС, включенных в реестр Банка России, невозможна, полагает агентство.

В связи с этим АКРА не применяет методологию в случаях, когда имеется информация о существенном влиянии рисков ОИС на кредитное качество анализируемого инструмента ЦФА. При появлении такой информации действующие рейтинги ЦФА, выпущенные таким ОИС, могут быть отозваны. Агентство планирует установить переходный период до конца следующего года, в течение которого наличие или отсутствие кредитного рейтинга ОИС не будет влиять на финальный рейтинг ЦФА.