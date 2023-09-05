МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков предложил либерализовать процесс обращения цифровых финансовых активов (ЦФА): узаконить возможность их непубличного выпуска и упростить доступ к ним иностранцев, сняв действующий лимит на покупку в 300 тысяч рублей. "СПБ биржа" оценила объем торгов иностранными бумагами в августе

"Надо в законодательстве прописать нормы таким образом, чтобы можно было выпускать активы непублично, не рассказывать об этом на своем сайте, но при этом те, кому полагались такие активы, кто заинтересован в их приобретении, должны такую возможность иметь", — заявил Аксаков на форуме по цифровым финансам.

"ЦБ как регулятор должен информацию иметь, что такие активы размещаются и перечень лиц, которые приобретают такие активы", — подчеркнул Аксаков.

Также он обратил внимание, что иностранцы и те, кто находится за рубежом, должны иметь больше возможностей приобретать цифровые финансовые активы, выпущенные в России.

"При этом Центральный банк установил ограничение в 300 тысяч рублей. Очевидно, для иностранцев мы такое ограничение должны снять, 300 тысяч для иностранцев точно не должно действовать. Соответствующее ограничение мы точно должны снять", — сказал Аксаков.