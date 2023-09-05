ТАШКЕНТ, 5 сен — ПРАЙМ. Приостановка зарубежных денежных переводов через платежные системы в Узбекистане направлена на защиту финансовой системы страны, заявила во вторник пресс-служба ЦБ страны. Глава ЦБ призвала поддерживать запас прочности финсистемы России

Ранее во вторник крупнейшие платежные сервисы Узбекистана — Oson и Pay Way — приостановили услуги зарубежных денежных переводов. В тоже время в приложениях сервисов по-прежнему функционируют платежи внутри страны, переводы между местными системами денежных переводов Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных услуг и услуг связи.

"Центральным банком Республики Узбекистан с 5 сентября 2023 года принимаются меры по запрету платежным организациям на проведение трансграничных международных транзитных операций. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и рынка финтех в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе и имеет ряд оснований", — говорится в сообщении ЦБ для СМИ.

По данным регулятора, платежные организации Узбекистана, которые работают на международных рынках, в частности, в России, должны иметь лицензию, выданную финансовым регулятором этих стран, на территории которых они оказывают финансовые услуги, а также зарегистрированы их бенефициары.

"Постоянный мониторинг санкционных списков и изменений в них, формируемых крупными финансовыми организациями международного масштаба, выполнение требований, касающихся ограничения финансовых операций юридических и физических лиц, на которые распространяются санкции, требует больших финансовых, технологических и кадровых ресурсов, а невыполнение этих требований платёжными организациями вызывает недоверие к банковско-финансовой системе Узбекистана в целом", — также отмечается в сообщении.

В республике к настоящему времени зарегистрированы 52 платежные системы, наиболее крупные из них — Oson и Pay Way. А после ухода из РФ зарубежных платежных систем Western Union и Money Gram узбекские сервисы стали одним из главных каналов переводов денег трудовых мигрантов на родину, что остаётся важным источником дохода для их семей. По данным ЦБ, за прошлое полугодие объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан снизился на 21% до 5,2 миллиарда долларов, на переводы из РФ приходится до 80%.