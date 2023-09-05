МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Китай запустит новый государственный инвестиционный фонд с целью привлечения более 40 миллиардов долларов для полупроводникового сектора, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники. США ограничили поставки чипов на Ближний Восток

"Китай собирается запустить новый государственный инвестиционный фонд, цель которого — привлечь около 40 миллиардов долларов для полупроводникового сектора… поскольку страна наращивает усилия, чтобы догнать США и других конкурентов", — передает агентство.

Одним из основных направлений инвестиций станет оборудование для производства микросхем. Новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы. Также источники отметили, что министерство финансов Китая планирует внести в фонд 60 миллиардов юаней.

Также, по словам источников, это, скорее всего, будет самый крупный из трех фондов, запущенных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд.

Уточняется, что целевой объем фонда в 300 миллиардов юаней (41 миллиард долларов) превосходит аналогичные фонды 2014 и 2019 годов, которые, согласно правительственным отчетам, привлекли 138,7 и 200 миллиардов юаней соответственно. При этом источники также сообщили агентству, что процесс привлечения средств, скорее всего, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда фонд будет запущен, и будут ли внесены дальнейшие изменения в план.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских компаний Nvidia и AMD.