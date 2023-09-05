МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем торговли между ЮАР и другими странами БРИКС в 2022 году увеличился более чем на 70% по сравнению с 2017 годом, заявил президент страны Сирил Рамафоса, назвав блок важным источником иностранных прямых инвестиций. Путин оценил темп развития товарооборота России и Турции

"Общий объем торговли Южной Африки с другими странами БРИКС достиг 830 миллиардов рэндов (43,3 миллиарда долларов — ред.) в 2022 году, что говорит о росте на более чем 70% с 487 миллиардов рэндов (25,2 миллиарда долларов) в 2017 году… БРИКС — это важный источник прямых иностранных инвестиций в ключевых отраслях… эти инвестиции и проекты приводят к созданию значительного числа рабочих мест", — приводит слова Рамафосы с его выступления офис южноафриканского президента.

Рамафоса добавил, что приглашение новых членов в БРИКС усилит плодотворное сотрудничество между блоком и ЮАР в политической, финансовой и экономической областях. Он также отметил, что членство в блоке уже позволило ЮАР развить свои возможности в сферах инвестиций, торговли, туризма, технологий и других.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.