МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ временно ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), из-за предстоящего 16 сентября погашения валютных еврооблигаций РФ: с 14 по 22 сентября равномерно продаст валюту на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда, а оставшийся объем валюты будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года, говорится в сообщении регулятора. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 миллиарда рублей вместо 2,3 миллиарда рублей", — сообщил регулятор.

В ЦБ пояснили, что корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации. Объем эмиссии указанного выпуска составляет 3 миллиарда долларов. Отмечается, что держатели евробондов получат от Минфина РФ выплаты в рублях, после погашения держатели смогут предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.

"Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года", — отмечает регулятор.

"В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период",- добавляет ЦБ.

Зеркалирование сделок — торговый метод, который основан на проведении разнонаправленных сделок (купля-продажа) с подобными друг другу активами при возникновении в их стоимости финансовой разницы.