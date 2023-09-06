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2023
https://1prime.ru/finance/20230906/841669157.html
В Минфине оценили идею госзаймов в дирхамах ОАЭ
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Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного... ПРАЙМ, 06.09.2023
валюта, рынки, финансы, новости, минфин рф, дирхам оаэ, госзаймы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", — прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ.
Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он.
"Все остальное, видимо, будет после", — заключил чиновник.