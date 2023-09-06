МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин России считает интересной идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, но всерьез об этом не думал, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. Минфин оценил влияние запроса "Лукойла" на рубль

"Идея интересная, но, честно говоря, всерьез об этом пока не думали, наверное, в силу того, что рынок дирхама очень специфичен, он не так очевидно ликвиден, я бы сказал даже совсем не ликвиден, как рынок юаня", — прокомментировал он вопрос о возможном размещении госбумаг в дирхамах ОАЭ.

Поэтому приоритет у Минфина пока в сторону возможного размещения госбумаг в юанях, продолжил он.

"Все остальное, видимо, будет после", — заключил чиновник.