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Молдавия не должна оплачивать "несуществующие долги", заявил премьер страны
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Молдавия не станет оплачивать "несуществующие долги", заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в среду глава Минэнерго страны Виктор Парликов огласил итоги аудита... ПРАЙМ, 06.09.2023
энергетика, финансы, бизнес, новости, газ, газпром, молдавия, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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КИШИНЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. Молдавия не станет оплачивать "несуществующие долги", заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Ранее в среду глава Минэнерго страны Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом". По его словам, показатель составил составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни одной их компаний, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. На этом фоне правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
"Господин Парликов, спасибо за выступление с разъяснениями по поводу долга республики за газ. Республика Молдова не собирается оплачивать несуществующие долги и граждане Молдовы, очевидно, не должны оплачивать эти фактуры", — прокомментировал Речан отчет министра.