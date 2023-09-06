КИШИНЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. Молдавия не станет оплачивать "несуществующие долги", заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Energocom оценил запасы газа в Молдавии

Ранее в среду глава Минэнерго страны Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом". По его словам, показатель составил составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни одной их компаний, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. На этом фоне правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.

"Господин Парликов, спасибо за выступление с разъяснениями по поводу долга республики за газ. Республика Молдова не собирается оплачивать несуществующие долги и граждане Молдовы, очевидно, не должны оплачивать эти фактуры", — прокомментировал Речан отчет министра.