МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем внутренних заимствований Минфина России в следующем году будет сопоставим с параметрами текущего года, сказал журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. Минфин хочет отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах

"Бюджетный процесс сейчас в самом разгаре, думаю, к октябрю у нас уже публичные проектировки появятся. Понятно, что объем будет сопоставим, наверное, с текущим, но конкретные цифры, к сожалению, сейчас озвучивать не могу, потому что процесс идет", — сказал он в кулуарах форума "Capital Markets: Россия".

Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета.

Замещение евробондов

Минфин России планирует в четвертом квартале приступить к замещению суверенных еврооблигаций, рассказал журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов. Минфин сохранит планы по размещению ОФЗ

"Да, действительно такие планы есть. Внесли необходимые поправки в бюджетный кодекс. Я надеюсь, правительство нас поддержит в этом начинании. Соответственно, наверное, в четвертом квартале будем структурировать сделку", — сказал он в кулуарах форума "Capital Markets: Россия", комментируя планы по замещению суверенных евробондов.

"Надеюсь, что до декабря тянуть не будем. Как только будет сформирована структура сделки, инвесторский спрос мы оценим, поймем как правильно реализовать, перейдем к действию", — добавил он.

По его словам, в настоящее время есть два сегмента евробондового рынка — это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре и бумаги, выпущенные после 2014 года, где глобальный сертификат хранится в НРД.

"Мы, наверное, будем идти поэтапно", — сказал он. По его словам, в первую очередь Минфин будет рассматривать к замещению бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре, но в целом смотрит на проект, как на инфраструктурное решение, заменяя один рынок другим.

Потенциально под замещение могут попасть все выпуски евробондов Минфина, но это еще в процессе обсуждения, уточнил он. "С финансовой точки зрения для нас это совершенно безразлично, то есть мы забираем одну бумагу и отдаем такую же бумагу с такими же финансовыми параметрами. То есть долг от этого не изменится, просто изменится структура его хранения", — сказал он.

По его словам, это будет не замещение евробондов на ОФЗ, а замещение евробондов на такую же бумагу с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте со всеми расчетами в рублях.