Москва, 6 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году и работает над тем, чтобы до конца 2023 года возобновить льготное кредитование отрасли, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Доверительное управление

Аналитики ЦБ предсказали последствия роста ипотечных ставок

"По льготной ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнём… Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку ", — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Минсельхоз 25 августа сообщил, что уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе "Сельская ипотека" после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых.

Кроме того, по словам Патрушева, есть планы возобновить и льготное кредитование аграриев, прием заявок на которое был также не так давно приостановлен.

"По льготному кредитованию уже предприятий АПК — и по инвестиционному, и по короткому — к концу года будем… Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе", — сказал Патрушев.