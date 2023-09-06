МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России уже превысил 25 миллиардов рублей, а к концу года может приблизиться к 50 миллиардам, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Центробанк оценил влияние цифрового рубля на динамику банковских ставок

"Я бы отметил активную реализацию закона о цифровых финансовых активах, объем этого рынка уже превысил 25 миллиардов рублей. Я, честно говоря, ожидал большего", — сказал он, выступая на конференции Capital Markets.

"Я допускаю, что к концу года мы приблизимся к 50 миллиардам рублей, а на следующий год уже трехзначные цифры будет демонстрировать этот рынок", — отметил он.

В связи с этим Аксаков добавил, что темп увеличения цифровых финансовых активов российских компаний "вселяет оптимизм".

ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.