2023-09-06T13:12:59+03:00
2023-09-06T13:12:59+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230906/841671479.html
Аксаков спрогнозировал двукратный рост рынка ЦФА к концу года
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Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России уже превысил 25 миллиардов рублей, а к концу года может приблизиться к 50 миллиардам, заявил председатель комитета Госдумы... ПРАЙМ, 06.09.2023
финансы, новости, россия, анатолий аксаков, цфа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России уже превысил 25 миллиардов рублей, а к концу года может приблизиться к 50 миллиардам, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я бы отметил активную реализацию закона о цифровых финансовых активах, объем этого рынка уже превысил 25 миллиардов рублей. Я, честно говоря, ожидал большего", — сказал он, выступая на конференции Capital Markets.
"Я допускаю, что к концу года мы приблизимся к 50 миллиардам рублей, а на следующий год уже трехзначные цифры будет демонстрировать этот рынок", — отметил он.
В связи с этим Аксаков добавил, что темп увеличения цифровых финансовых активов российских компаний "вселяет оптимизм".
ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.