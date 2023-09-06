2023-09-06T14:12:07+03:00
2023-09-06T14:12:07+03:00
2023-09-06T14:12:07+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230906/841672630.html
Индия решит проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров
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Индия прилагает усилия, чтобы решить проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Сегодня эта тема затрагивалась в ходе... ПРАЙМ, 06.09.2023
финансы, новости, мид, индия, рупии, счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДЖАКАРТА, 6 сен — ПРАЙМ. Индия прилагает усилия, чтобы решить проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Сегодня эта тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия для того, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению", — сказал он журналистам.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Джакарте.
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил во вторник, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются.
В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию.
Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.