ДЖАКАРТА, 6 сен — ПРАЙМ. Индия прилагает усилия, чтобы решить проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Индия может сменить название, сообщило СМИ

"Сегодня эта тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия для того, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению", — сказал он журналистам.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Джакарте.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил во вторник, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются.

В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию.

Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.