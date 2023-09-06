МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России планирует расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора по образованию за счет специальных экзаменов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Число квалифицированных инвесторов в России выросло во втором квартале

"Мы планируем существенно расширить возможности получения статуса квалинвестора по образованию. Мы планируем ввести специальный экзамен для того, чтобы любой человек, у которого нет ни опыта, ни денег в достаточном объеме, ни образования, но который считает, что он достаточно квалифицирован. Он сможет сдать этот экзамен и стать "квалом", — сказал он на форуме "Capital Markets: Россия".

По его словам, опыт тестирования неквалифицированных инвесторов, который ЦБ РФ вводил несколько лет назад, показал, что эта модель неплохо работает.

"Понятно, что экзамен на квалифицированность предполагает несколько более комплексный характер, но в принципе определенная основа заложена", — уточнил Мамута.

ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагалось увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей для получения статуса квалифицированного инвестора.

Затем, в июне этого года, Мамута уточнил, что ценз может быть повышен в два этапа, например, сначала до 12, а затем до 24-25 миллионов рублей.