МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле увеличился на 1,3 миллиарда долларов, или на 2%, по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 65 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. СМИ: турецкий бизнес нарастил торговлю через e-commerce в рублях

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 68 миллиардов долларов с первоначального значения июня в 65,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 63,7 миллиарда.

Экспорт из США в июле вырос на 1,6%, или на 3,9 миллиарда долларов — до 251,7 миллиарда. Импорт увеличился на 1,7%, или на 5,2 миллиарда долларов, до 316,7 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в июле вырос по отношению к июню на 2 миллиарда долларов — до 90 миллиардов, а профицит по статье услуг — на 0,7 миллиарда долларов, до 25 миллиардов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).