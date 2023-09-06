МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин ожидает, что механизм по обмену замороженных активов россиян заработает до конца 2023 года, заявил журналистам в кулуарах конференции РБК Capital Markets директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

"Я наверное скажу так: мы ожидаем, что механизм в этом году заработает. …У нас такая задача", — сказал Чебесков, отвечая на вопрос о том, когда может стартовать обмен активами.

"Государство ни с кем не обменивается. Государство законодательно создает условия для совершения добровольного обмена между активами, зависшими у наших граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов. То есть это создание условий", — подчеркнул глава департамента Минфина.

ЦБ РФ разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".