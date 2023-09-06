МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ в августе 2023 года направил 8,308 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 385,2 миллиона юаней и 570,2 килограмма золота, говорится в материалах на сайте министерства. Центробанк продал на внутреннем рынке юани с расчетами 5 сентября

"В августе 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 385,2 миллиона китайских юаней и 570,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 8 308,1 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах и устанавливает гибкие доли активов. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.