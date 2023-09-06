2023-09-06T21:02:08+03:00
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2023-09-06T21:02:08+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230906/841676036.html
ЦБ повысил прогноз по росту средств россиян в банках
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Банк России повысил ожидания по росту средств россиян в банках в 2023 году до 11-15% с июньской оценки в 8-12%, следует из материалов ЦБ. "С учетом текущей динамики и возможной... ПРАЙМ, 06.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, средства населения и компаний
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России повысил ожидания по росту средств россиян в банках в 2023 году до 11-15% с июньской оценки в 8-12%, следует из материалов ЦБ.
"С учетом текущей динамики и возможной заинтересованности населения вкладами по повышенным процентным ставкам, наш прогнозный диапазон роста средств населения составляет 11–15% за 2023 год", — пишет ЦБ. При этом в июне регулятор считал, что прирост средств населения составит 8–12%.
При этом прогноз роста средств компаний по итогам текущего года сохраняется на уровне 13–17%. Отмечается, что такие темпы роста будут достигнуты с учетом традиционных для конца года поступлений на счета компаний, связанных с исполнением бюджета, а также дополнительных притоков в условиях роста цен на энергоресурсы.
Регулятор ждет, что в следующем году средства россиян вырастут на 7-12%, а компаний — на 11-16%.