МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банк России повысил ожидания по росту средств россиян в банках в 2023 году до 11-15% с июньской оценки в 8-12%, следует из материалов ЦБ. ЦБ прогнозирует прибыль российских банков выше уровня рекордного 2021 года

"С учетом текущей динамики и возможной заинтересованности населения вкладами по повышенным процентным ставкам, наш прогнозный диапазон роста средств населения составляет 11–15% за 2023 год", — пишет ЦБ. При этом в июне регулятор считал, что прирост средств населения составит 8–12%.

При этом прогноз роста средств компаний по итогам текущего года сохраняется на уровне 13–17%. Отмечается, что такие темпы роста будут достигнуты с учетом традиционных для конца года поступлений на счета компаний, связанных с исполнением бюджета, а также дополнительных притоков в условиях роста цен на энергоресурсы.

Регулятор ждет, что в следующем году средства россиян вырастут на 7-12%, а компаний — на 11-16%.