МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Инфраструктурный платеж в данный момент является единственнымспособом поддержать работоспособность "Почты России", но мера не будет популярной, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев в бесебе с корреспондентом РИА Новости. Минцифры обновит стандарты подготовки специалистов по кибербезопасности

"Мы видим реакцию маркетплейсов, но пока… очевидно, что они против. Но понятная развилка: дальше правительство, Госдума решение примет. У нас другого способа сейчас, в текущие времена, поддержать "Почту России" нет. Поэтому мы предлагаем… понимаем всю вынужденность, условно, непопулярность этой истории", — сказал министр.

Шадаев также назвал сохранение работоспособности почты "важнейшим приоритетом".

По его словам, похожей мерой было направление отечественными операторами в Фонд универсального обслуживания 1,2 процента выручки от оказания услуг связи на подключение малочисленных населенных пунктов.

Глава Минцифры еще раз подчеркнул, что законопроект согласуется "своим чередом".

СМИ в начале мая писали о предложении "Почты России" ввести механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений с помощью взимания с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от миллиарда рублей, инфраструктурного платежа в размере 0,5 процента квартального оборота, а также закрепить за почтовой компанией статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции.

В июле председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков сообщил, что введение инфраструктурного платежа обяжет маркетплейсы перечислять компании порядка 24-25 миллиардов рублей в год.