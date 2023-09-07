МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк России опубликовал доклад о технологии токенизации безналичных денег, в котором описал ее преимущества: в частности, это могут быть снижение стоимости клиентских операций и появление новых альтернатив в области международных платежей, сказано в документе. Аксаков спрогнозировал двукратный рост рынка ЦФА к концу года

Токенизация – процесс оцифровки и перевода прав на актив в машиночитаемый формат (токен), позволяющий хранить информацию о таких правах и сделках с ними в информационной системе (блокчейне), с целью быстрой и безопасной работы с ними. Тема токенизации безналичных рублей не нова. Так, ранее Сбербанк предлагал распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли токенизированными.

"Потенциально комиссии могут снизиться за счет автоматизации расчетов, возможности бесшовного последовательного исполнения цепочек транзакций, предусмотренных смарт-контрактом", — перечисляет ЦБ одно из преимуществ технологии.

"Создать условия для расширения перспектив международных платежей. Дискуссия по токенизации безналичных денег на счетах в банках только начинается. Вместе с тем уже сейчас обсуждается, что с развитием таких систем в мире закономерен вопрос обеспечения возможности их трансграничного взаимодействия", — добавляет регулятор.

По мнению ЦБ, развитие таких взаимосвязей может снизить зависимость от традиционных систем и связанных с ними валют, а также повысить устойчивость и конкурентоспособность финансовой системы на мировой арене.

Вместе с тем, у технологии есть и ряд потенциальных недостатков, обращает внимание регулятор. Например, внедрение новой технологии и осуществление расчетов с ее использованием могут привести к увеличению вероятности технологических сбоев и масштабов их последствий. Или что по различным причинам может произойти несанкционированный выпуск или уничтожение токена, нарушение его подлинности, легитимности, двойное расходование.