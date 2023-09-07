МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Прибыль интернет-сектора Китая с января по июль выросла на 29,1% в годовом исчислении на фоне развития рынка электронной коммерции, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на отчет министерства промышленности и информатизации КНР. Российским банкам спрогнозировали рекордную прибыль по итогам года

По данным отчета, охватывающего интернет-компании с годовым товарооборотом более 2,8 миллиона долларов (20 миллионов юаней), за первые семь месяцев с начала года прибыль интернет-индустрии Китая выросла на 29,1% в годовом исчислении до 11 миллиардов долларов (79,9 миллиарда юаней).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий доход интернет-сектора Китая увеличился почти на 3% и превысил 105 миллиардов долларов (767 миллиардов юаней), пишет SCMP.

Как уточняет издание, скачку доходов отрасли способствовало развитие онлайн-торговли. За первые семь месяцев 2023 года объем китайского рынка электронной коммерции увеличился на 11,6%. В частности, отмечается, что чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba в первом квартале 2023-2024 финансового года выросла на 51% в годовом выражении до 4,7 миллиарда долларов.

В конце августа СМИ со ссылкой на доклад Китайского информационного интернет-центра (CNNIC) писали, что число интернет-пользователей в Китае достигло 1,079 миллиарда человек, а коэффициент распространения интернета составил 76,4%.

Власти Китая уделяют приоритетное внимание строительству инфраструктуры для доступа в интернет, так, по состоянию на июнь 2023 года общее количество базовых станций мобильной связи в стране достигло 11,29 миллиона, из них — 2,937 миллиона базовых станций 5G, то есть 26% от общего количества.