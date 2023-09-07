МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средний размер семейного дохода, рекомендуемый для "комфортного" обслуживания ипотеки, с начала года увеличился в России на 9,8%, до 100,4 тысячи рублей в месяц, сообщает Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В ЦБ заметили признаки перегрева рынка ипотеки

"В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8%, составив 100,4 тысяч рублей (в январе 2023 года — 91,4 тысяч рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 субъектов РФ с наибольшим объемом совокупного ипотечного портфеля, зафиксирован в Москве (189,7 тысячи), Московской области (143,2 тысячи), Санкт-Петербурге (129,7 тысячи), Ленинградской области (109,3 тысячи) и Краснодарском крае (106,5 тысячи рублей).

При этом наиболее серьезную динамику роста рекомендованного семейного дохода в рамках той же тридцатки продемонстрировали Удмуртия (+22,2%), Краснодарский край (+17,9%), Волгоградская (+15,6%), Ленинградская (+15,2%) и Ростовская (+15,1%) области, а наименьший рост был зафиксирован в Хабаровском крае (+0,2%), Оренбургской области (+2,2%), Ханты-Мансийском АО — Югре (+2,4%), а также в Якутии (+4,3%) и Новосибирской области (+4,8%).

"Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего ипотечного кредита", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.