МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бюджет на 2024 год предусматривает средства на строительство школ, поликлиник и других социальных объектов в новых российских регионах, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Новак отчитался о восстановлении газоснабжения в новых регионах

"Благодаря поддержке "Единой России" для достижения этих целей в федеральном бюджете на следующий год предусмотрены необходимые средства", — сказал он в ходе совещания о социально-экономическом развитии новых субъектов.

По его словам, первостепенное значение имеет строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, учреждений культуры.

"Около 3 тысяч таких объектов мы определили в приоритетном списке на основании народных программ Донецкой и Луганской Народных Республик Запорожской и Херсонской областей", — уточнил политик.

Медведев добавил, что планируется строительство и восстановление 1,5 миллиона квадратных метров жилых площадей, а также установка новых базовых телекоммуникационных станций.