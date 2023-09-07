2023-09-07T11:53:47+03:00
2023-09-07T11:53:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230907/841681165.html
Медведев: средства на соцобъекты в новых регионах заложены в бюджете
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Бюджет на 2024 год предусматривает средства на строительство школ, поликлиник и других социальных объектов в новых российских регионах, заявил председатель партии "Единая Россия"... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , финансы, новости, дмитрий медведев, бюджет, новые субъекты рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бюджет на 2024 год предусматривает средства на строительство школ, поликлиник и других социальных объектов в новых российских регионах, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Благодаря поддержке "Единой России" для достижения этих целей в федеральном бюджете на следующий год предусмотрены необходимые средства", — сказал он в ходе совещания о социально-экономическом развитии новых субъектов.
По его словам, первостепенное значение имеет строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, учреждений культуры.
"Около 3 тысяч таких объектов мы определили в приоритетном списке на основании народных программ Донецкой и Луганской Народных Республик Запорожской и Херсонской областей", — уточнил политик.
Медведев добавил, что планируется строительство и восстановление 1,5 миллиона квадратных метров жилых площадей, а также установка новых базовых телекоммуникационных станций.