МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 60 (2456). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 58 (2454)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6431-У от 1.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2021 года № 5830-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74953 от 25.08.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;

— указание № 6498-У от 4.08.2023 "О предельном размере общей стоимости монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, которые можно перевозить из кредитных организаций покупателям — физическим лицам без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 75019 от 30.08.2023, вступает в силу с 1.09.2023;

— указание № 6503-У от 11.08.2023 "О ведении Банком России реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 75086 от 1.09.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6504-У от 14.08.2023 "Об особенностях бухгалтерского учета для участников эксперимента, являющихся некредитными финансовыми организациями, в связи с осуществлением ими деятельности по партнерскому финансированию и порядка составления участниками эксперимента бухгалтерской /финансовой/ отчетности при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию для некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74951 от 24.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6505-У от 14.08.2023 "Об особенностях бухгалтерского учета для участников эксперимента, являющихся кредитными организациями, в связи с осуществлением ими деятельности по партнерскому финансированию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74952 от 24.08.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6510-У от 16.08.2023 "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 8 декабря 2021 года № 6007-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74989 от 294.08.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.08.2023; объявления Банка России.